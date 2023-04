Impostômetro deve chegar em R$ 1 trilhão nesta quarta-feira

O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) deve atingir, nesta quarta-feira (26), às 12h no horário da capital paulista, a marca de R$ 1 trilhão coletado pelo governo. As informações são da Folha de S. Paulo.

O valor total é fruto dos impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária pagos desde o início do ano.

Segundo a ACSP, foi registrado uma aceleração no volume de impostos contabilizado pelo medidor, com a marca de R$ 1 trilhão em 2022 sendo batida 16 dias antes do registro feito em 2021, e neste ano, ocorrerá 7 dias antes da marca registrada no ano passado.

Segundo o economista da ACP Ulisses Ruiz de Gamboa, a retomada da cobrança de impostos sobre combustíveis é o principal fator por trás da velocidade que a marca será atingida.

"No ano passado, contribuiu para a antecipação a aceleração da atividade econômica. Mal ou bem, o PIB cresceu 2,9%. Agora, a gente continua com o efeito da inflação, que ainda permanece alta e vai acumulando. E também pesa essa reoneração, que, apesar de parcial, provoca impacto", comentou.

