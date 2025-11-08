Menu
Economia

Impulsionada pela construção, indústria de MS criou mais de mil empregos em setembro

Construção de edifícios e abate de animais lideram a geração de vagas no estado

08 novembro 2025 - 15h33Taynara Menezes
O setor industrial é composto por construção, serviços industriais de utilidade pública e extrativo mineralO setor industrial é composto por construção, serviços industriais de utilidade pública e extrativo mineral   (Foto: FIEMS)

O setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu mais de 1.250 vagas formais em setembro, com destaque para construção de edifícios e atividades de abate de bovinos e suínos, de acordo com dados do Observatório da Indústria da Fiems, divulgados nesta sexta-feira (7). No acumulado de 2025, o setor já gerou quase 13,5 mil empregos, representando 44% de todas as novas vagas do estado.

Entre os municípios com maior saldo de empregos estão Campo Grande (+2.665), Inocência (+2.411) e Nova Alvorada do Sul (+1.257). Outras atividades que impulsionaram a criação de vagas incluem fabricação de álcool, obras de terraplanagem, construção de rodovias e produção de celulose.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, o setor industrial encerrou setembro com aproximadamente 172 mil trabalhadores formais, distribuídos entre indústria de transformação (122,1 mil), construção (36,7 mil), serviços industriais de utilidade pública (8,5 mil) e indústria extrativa mineral (4,8 mil).

Reportar Erro 

