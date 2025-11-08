Impulsionada pela construção, indústria de MS criou mais de mil empregos em setembro

O setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu mais de 1.250 vagas formais em setembro, com destaque para construção de edifícios e atividades de abate de bovinos e suínos, de acordo com dados do Observatório da Indústria da Fiems, divulgados nesta sexta-feira (7). No acumulado de 2025, o setor já gerou quase 13,5 mil empregos, representando 44% de todas as novas vagas do estado.

Entre os municípios com maior saldo de empregos estão Campo Grande (+2.665), Inocência (+2.411) e Nova Alvorada do Sul (+1.257). Outras atividades que impulsionaram a criação de vagas incluem fabricação de álcool, obras de terraplanagem, construção de rodovias e produção de celulose.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, o setor industrial encerrou setembro com aproximadamente 172 mil trabalhadores formais, distribuídos entre indústria de transformação (122,1 mil), construção (36,7 mil), serviços industriais de utilidade pública (8,5 mil) e indústria extrativa mineral (4,8 mil).

“Com esse resultado, o setor industrial encerrou o mês de setembro com um contingente total próximo a 172,0 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 122,1 mil na INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, 36,7 mil na indústria da construção, 8,5 mil nos serviços industriais e 4,8 mil na indústria extrativa mineral”, detalhou o economista-chefe da Fiems.

