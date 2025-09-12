Inadimplência recua, mas cartão de crédito ainda é o vilão das dívidas na Capital

A inadimplência apresentou uma leve queda em agosto, de 66,2% registrado em julho, passou para 65,6% no mês passado, conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Apesar dessa redução, o maior vilão das dívidas segue sendo o cartão de crédito, que continua a pressionar o orçamento das famílias.

A economista Regiane Dede de Oliveira, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), destaca que, embora a diminuição no índice de inadimplência seja um dado positivo, o real impacto no bolso do consumidor está na dificuldade de pagamento das dívidas.

"O percentual de inadimplentes caiu de 14,1% para 11,0% em agosto, o que significa que cerca de 10,2 mil famílias conseguiram recuperar o poder de compra. Isso é um bom sinal para a economia, mas o uso excessivo do cartão de crédito ainda é uma preocupação", alerta Regiane.

O cartão de crédito permanece como o principal responsável pelo endividamento, com 72% das famílias endividadas utilizando esse tipo de crédito. O dado, embora estável em relação ao mês anterior, ainda reflete a dependência das famílias do crédito rotativo, um dos meios mais caros de financiamento.

Esse cenário é especialmente preocupante, considerando que muitos consumidores acabam não conseguindo pagar a fatura total, o que gera juros elevados.

Embora o cartão de crédito domine, outras formas de crédito, como os carnês, também têm ganhado espaço, passando de 18,9% para 19,5% entre julho e agosto. Financiamentos de casa e de carro, por sua vez, mantiveram-se praticamente inalterados, com 10,9% e 10,7% das famílias endividadas, respectivamente.

Alívio nas Dívidas: Menor Tempo de Atraso

Outro dado positivo é a redução no tempo médio de atraso das dívidas. Em julho, o tempo médio era de 67 dias, enquanto em agosto caiu para 65 dias. Esse leve alívio sugere que muitas famílias estão conseguindo retomar a regularidade no pagamento de suas dívidas, o que pode impactar de forma positiva o consumo nos próximos meses.

A pesquisa também destaca a disparidade no tipo de dívida entre famílias com diferentes faixas de renda. Enquanto o cartão de crédito atinge 74,7% das famílias com rendimento de até 10 salários mínimos (sm), o percentual é de 57,8% entre aquelas com rendimento superior a 10 sm. Já os carnês são mais utilizados por famílias com menor renda (21,2%), enquanto representam apenas 11,1% das dívidas das famílias com maior poder aquisitivo.

Embora a redução na inadimplência seja um bom sinal, a realidade das dívidas das famílias brasileiras ainda é marcada pelo alto endividamento com o cartão de crédito. A recuperação do poder de compra das famílias, no entanto, pode sinalizar uma trajetória de melhora para o varejo, especialmente com o fim do ano se aproximando.

