Índice de confiança do empresário industrial caiu 1,4 ponto em outubro

Mesmo com o indicador da indústria acima dos 50 pontos, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 1,4 ponto entre setembro e outubro, de 51,9 pontos para 50,5 pontos, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

É a segunda queda mensal consecutiva do índice, que perdeu 2,7 pontos nos últimos dois meses. O recuo ocorreu nos dois componentes do índice de confiança em outubro. O Índice de Condições Atuais recuou 1,7 ponto para 45,6 pontos.

Ao cair para mais abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o indicador de outubro reflete uma avaliação de piora mais intensa e disseminada das condições atuais da economia brasileira e das empresas, na comparação com os últimos seis meses.

Foram consultadas 1.323 empresas, entre elas 547 de pequeno porte, 483 de médio porte e 293 de grande porte, entre 2 e 6 de outubro de 2023.

O Índice de Expectativas caiu 1,2 ponto para 53,0 pontos. Ao permanecer acima da linha divisória dos 50 pontos, o número segue indicando otimismo da indústria para os próximos seis meses. Porém, a queda indica que o otimismo ficou mais fraco e menos disseminado em outubro.

