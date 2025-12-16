Indústria de MS amplia exportações em 3% e registra melhor novembro da história

A indústria de Mato Grosso do Sul registrou recorde de receita com exportações em novembro, ao somar US$ 592,9 milhões, resultado 3% superior ao obtido no mesmo mês de 2024. O desempenho é o melhor já apurado para novembro em toda a série histórica, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

No acumulado de janeiro a novembro, as exportações industriais alcançaram US$ 7,11 bilhões, crescimento de 15% em comparação com igual período do ano passado, quando o total exportado foi de US$ 6,20 bilhões. O valor também representa o maior já registrado para o período.

De acordo com o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, a indústria manteve papel central na balança comercial do Estado. “Em novembro, o setor industrial respondeu por 79% da receita total de exportações de Mato Grosso do Sul. No acumulado do ano, essa participação foi de 72%”, destacou.

Entre os segmentos industriais, três grupos concentraram a maior parte das receitas externas entre janeiro e novembro de 2025: Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e derivados, que juntos responderam por 81% das exportações estaduais no período.

O setor de Celulose e papel liderou o ranking, com US$ 2,8 bilhões em receita acumulada, impulsionado principalmente pela exportação de pasta química de madeira. Os principais mercados foram China, Itália, Holanda, Turquia e Estados Unidos.

Na segunda posição, o Complexo frigorífico somou US$ 1,7 bilhão, com destaque para carnes bovinas desossadas, congeladas e refrigeradas, além de peito de frango desossado e congelado. Os maiores compradores foram China, Estados Unidos, Chile, México e Holanda.

Já o grupo de Óleos vegetais e produtos de sua extração registrou US$ 514,5 milhões em exportações, tendo como principais itens bagaços e resíduos da soja, farinhas, pellets e óleo de soja bruto. Holanda, Polônia, Indonésia, Índia e Espanha figuram entre os principais destinos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também