Indústria de MS fechou 1º bimestre do ano com 3.600 novas vagas formais

Com destaque para as vagas nas áreas de construção e abate de bovinos, o setor da Indústria, que representa 31% de todo o emprego formal criado no estado, fechou o período janeiro e fevereiro de 2025, com 3.600 vagas formais, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

As atividades que mais impulsionaram as contratações no setor foram: construção de edifícios (+826), abate de bovinos (+475), obras de terraplanagem (+225), fabricação de celulose (+205), montagem de estruturas metálicas (+202), abate de suínos (+183), curtimento de couro (+136), fabricação de pré-moldados de concreto (+92), obras de montagem industrial (+86), obras de alvenaria (+85) e fabricação de pós alimentícios (+70). Juntas, essas frentes de trabalho responderam por 2.585 vagas abertas no primeiro bimestre.

No recorte por cidades, Campo Grande se destacou com saldo positivo de 1.001 vagas. Na sequência aparecem Inocência (+581), Dourados (+226), Rio Verde de Mato Grosso (+209), São Gabriel do Oeste (+191), Aparecida do Taboado (+161), Nova Andradina (+141), Batayporã (+130), Sidrolândia (+93), Água Clara (+85), Mundo Novo (+75), Três Lagoas (+71), Ribas do Rio Pardo (+64) e Rochedo (+64).

“Dessa forma, o setor industrial encerrou o mês de fevereiro com um contingente total superior a 161,1 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 118,3 mil na Indústria de Transformação, 30 mil na Indústria da Construção, 8,3 mil nos Serviços Industriais e 4,5 mil na Indústria Extrativa Mineral”, detalhou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

