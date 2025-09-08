Menu
Economia

Indústria gera 39% dos empregos formais criados em MS em 2025

Entre as atividades que mais impulsionaram a geração de vagas estão a construção de edifícios, o abate de bovinos e a fabricação de álcool

08 setembro 2025 - 12h12
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A indústria segue como um dos principais motores da geração de emprego em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e julho de 2025, os segmentos de Transformação, Construção, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Extrativo Mineral foram responsáveis pela criação de 10.508 postos de trabalho com carteira assinada, o que representa 39% de todas as vagas formais abertas no Estado. Os dados são do Observatório da Indústria da Fiems.

De acordo com o economista-chefe da Federação, Ezequiel Resende, o desempenho mostra a relevância do setor industrial na economia sul-mato-grossense. “Sozinha, a indústria responde por quase quatro em cada dez empregos gerados no Estado neste ano, consolidando sua posição como protagonista do desenvolvimento”, destacou.

Entre as atividades que mais impulsionaram a geração de vagas estão a construção de edifícios (+3.795), o abate de bovinos (+1.397), a fabricação de álcool (+728), o abate de suínos (+623), as obras de terraplanagem (+564) e a fabricação de celulose (+527). Também tiveram saldo positivo a construção de rodovias (+471), a montagem de estruturas metálicas (+299), a fabricação de pré-moldados de concreto (+212), de pós alimentícios (+184) e de brinquedos e jogos recreativos (+169).

O levantamento mostra ainda que o avanço da indústria se espalha por diferentes regiões do Estado. Inocência (+2.188), Campo Grande (+2.020) e Nova Alvorada do Sul (+741) lideram a criação de vagas, seguidos por Ribas do Rio Pardo (+631), São Gabriel do Oeste (+614) e Aparecida do Taboado (+516). Outros municípios, como Três Lagoas, Naviraí, Dourados, Rio Verde de Mato Grosso, Mundo Novo e Bataguassu, também registraram saldos expressivos.

Com esse desempenho, o setor industrial encerrou julho empregando diretamente mais de 169 mil trabalhadores formais em Mato Grosso do Sul, sendo 121,1 mil na Indústria de Transformação, 34,8 mil na Construção, 8,5 mil nos Serviços Industriais e 4,7 mil na Extrativa Mineral.

Unimed 12 de setembro

