Economia

Indústria mantém liderança na geração de empregos em MS

A cadeia da construção civil e carne tiveram papel decisivo no melhor resultado histórico do setor

09 fevereiro 2026 - 10h23Sarah Chaves
O abate de bovinos e de suínos somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalhoO abate de bovinos e de suínos somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho   (Divulgação )

Um levantamento do Observatório da Indústria da Fiems aponta que a indústria liderou a geração de empregos formais em Mato Grosso do Sul em 2025, com destaque para a cadeia da carne, que teve papel decisivo no resultado. Ao longo do ano, os segmentos industriais criaram mais de 10 mil vagas, o equivalente a 53% de todo o emprego formal aberto no Estado.

Entre as atividades que mais contribuíram para o saldo positivo estão o abate de bovinos e de suínos, que juntos somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho. O desempenho da indústria da carne reforça a importância do setor para a economia sul-mato-grossense e para a interiorização do emprego.

Segundo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, o desempenho consolida um marco histórico. “O conjunto da atividade industrial liderou a criação de empregos formais em Mato Grosso do Sul em 2025, garantindo o melhor desempenho já registrado pelo setor”, afirmou.

Além da indústria da carne, a construção de edifícios também se destacou, com saldo de 5.175 vagas no ano, seguida pela fabricação de álcool, produção de celulose, obras de terraplanagem e montagem industrial.

A geração de empregos industriais alcançou diversos municípios do Estado, com resultados expressivos em Inocência, Nova Alvorada do Sul, São Gabriel do Oeste, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Dourados, Três Lagoas, Mundo Novo, Naviraí, Aparecida do Taboado e Bataguassu também registraram crescimento.

Com esse desempenho, a indústria encerrou 2025 com mais de 169 mil trabalhadores formais em Mato Grosso do Sul, distribuídos entre a Indústria de Transformação, Construção, Serviços Industriais e Indústria Extrativa Mineral.

 

 

