Industrializados representam 71% das exportações e chegam a US$ 2,43 bilhões em 2025

A exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançou receita de US$ 2,43 bilhões nos primeiros meses do ano, sendo US$ 586,9 milhões só em abril, um crescimento de 14% em relação ao mesmo mês de 2024, conforme o Observatório da Indústria da Fiems, o melhor já registrado para o mês em toda a série histórica.



A receita de janeiro a abril corresponde a um aumento de 29% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando as vendas ao exterior somaram US$ 1,88 bilhão no mesmo período do ano.



“Em relação à participação relativa, em abril, a indústria foi responsável por 71% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. No acumulado do ano, essa participação atingiu 72%”, detalhou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.



O carro chefe das exportações é a celulose e papel que tem receita acumulada em US$ 1,12 bilhão no comércio com a China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Turquia. O principal produto foi a pasta química de madeira, representando 99,7% do total.



O Complexo frigorífico somou US$ 668,2 milhões entre janeiro e abril. Os principais produtos foram carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino e peito de frango desossado e congelado. China, Estados Unidos, Chile, México e Japão lideram entre os importadores.



Já o grupo de Óleos vegetais e exportou bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets de soja e óleo de soja bruto no total de US$ 237,9 milhões.

