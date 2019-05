Ineficiências no gasto público gera perda de US$ 68 bi por ano

Saiba Mais Economia Previdência é parte da solução, diz diretor do Ministério da Economia

Os gastos públicos sem eficácia no Brasil geram prejuízos de US$ 68 bilhões por ano ou 3,9% de tudo o que o país produz, o Produto Interno Bruto (PIB).

A informação é estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A publicação faz parte da série de estudos denominada Desenvolvimento nas Américas.

Segundo o organismo, há ineficiências na alocação de recursos públicos e na forma de execução de programas e projetos, como compras governamentais, na gestão do funcionalismo público e nas transferências de recursos.

Para promover a eficiência do gasto público no país, o estudo sugere melhorar a gestão de investimento público, com prioridade a projetos de maior impacto fiscal e que garantam o crescimento do país.

As recomendações incluem maiores investimentos em crianças em relação a idosos, aprimorar a gestão do funcionalismo públicos a partir de meritocracia e revisão de carreiras e salários, fortalecer os sistemas de compras públicas e criar mecanismos que assegurem as transferências de recursos para aqueles que realmente necessitam.

