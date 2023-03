InflaÃ§Ã£o alta e retraÃ§Ã£o fazem confianÃ§a de empresÃ¡rios cair pelo 3Â° mÃªs seguido

A confiança do empresário do comércio apresentou a terceira queda consecutiva ao final do mês de fevereiro. Com inflação e juros altos e a retração no consumo das pessoas, o otimismo está ainda menor em Mato Grosso do Sul.

Em dezembro do ano passado, o histórico apontava 138 pontos na chamada zona positiva, feita pelo ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio).

Em janeiro deste ano já houve queda para 131,5 pontos e em fevereiro esse índice caiu ainda mais fechando em 123,4 pontos.

A confiança é menor entre os comerciantes da área de duráveis e o otimismo do empresário está menor, conforme dito pela economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Ainda comparando com fevereiro do ano anterior, os aspectos que tiveram maior retração foram a confiança na economia do País, a avaliação das condições do setor e da economia e, por consequência, a redução dos investimentos.

A queda no indicador de contratações é de 5%.

