INSS irá reajustar aposentadorias e benefícios a partir de 25 de maio

Começou a valer nesta segunda-feira (1º) o novo salário mínimo de R$ 1.320, e com isso o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a pagar as aposentadorias e benefícios previdenciários com um valor reajustado a partir de 25 de maio.

O aumento, no entanto, só vale para os beneficiários que recebem o piso da aposentadoria, que é o salário mínimo, logo, quem recebe valores maiores não será afetado pelo reajuste.

“Ao longo de 2023, o novo valor corresponderá a um aumento de R$ 3,29 bilhões na renda dos beneficiários do INSS que recebem benefícios iguais ao salário-mínimo. Esse cálculo considera somente os benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), ou seja, não incluem benefícios assistenciais, como BPC/LOAS”, diz trecho da nota do Ministério da Previdência.

