Instabilidade no Pix causa falhas em transferências e pagamentos

O Pix enfrenta instabilidades nesta segunda-feira (19), gerando reclamações de usuários que não conseguem concluir transferências e pagamentos. As queixas se espalharam pelas redes sociais ao longo da tarde.
Segundo o DownDetector, plataforma que acompanha falhas em serviços digitais, os problemas começaram por volta das 14h. Até 14h52, mais de 7 mil registros já haviam sido feitos.
Entre as ocorrências relatadas, 56% dizem respeito a transferências, 34% a pagamentos e 11% a falhas nos aplicativos. O Banco Central ainda não informou as causas da instabilidade.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Economia
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família do mês de janeiro
Economia
Receita Federal lança manual para ajudar empresas a se adaptarem à reforma tributária
Economia
Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos
Economia
Energisa dá dicas de como evitar encarecer conta de luz nas férias
Economia
Lula diz que salário mínimo é baixo, mas aponta importância de direito
Economia
Produção de veículos cresce 3,5% em 2025
Economia
Acordo entre Mercosul e União Europeia deve vigorar no segundo semestre, diz Alckmin
Economia
Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
Economia
Financiamento de veículos fecha 2025 com 7,3 milhões de unidades
Economia