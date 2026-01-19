Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Economia

Instabilidade no Pix causa falhas em transferências e pagamentos

Usuários relatam dificuldades desde o início da tarde desta segunda-feira

19 janeiro 2026 - 14h43Taynara Menezes
O Banco Central ainda não informou as causas da instabilidadeO Banco Central ainda não informou as causas da instabilidade   (Foto: Reprodução )

O Pix enfrenta instabilidades nesta segunda-feira (19), gerando reclamações de usuários que não conseguem concluir transferências e pagamentos. As queixas se espalharam pelas redes sociais ao longo da tarde.

Segundo o DownDetector, plataforma que acompanha falhas em serviços digitais, os problemas começaram por volta das 14h. Até 14h52, mais de 7 mil registros já haviam sido feitos.

Entre as ocorrências relatadas, 56% dizem respeito a transferências, 34% a pagamentos e 11% a falhas nos aplicativos. O Banco Central ainda não informou as causas da instabilidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsa Família é pago mais um mês
Economia
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família do mês de janeiro
Foto: Divulgação
Economia
Receita Federal lança manual para ajudar empresas a se adaptarem à reforma tributária
Lula e Ursula em encontro no Rio de Janeiro
Economia
Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos
Ar-condicionado é grande aliado contra o calor
Economia
Energisa dá dicas de como evitar encarecer conta de luz nas férias
Lula falou sobre o salário mínimo
Economia
Lula diz que salário mínimo é baixo, mas aponta importância de direito
Setor foi impulsionado
Economia
Produção de veículos cresce 3,5% em 2025
Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin
Economia
Acordo entre Mercosul e União Europeia deve vigorar no segundo semestre, diz Alckmin
Pix
Economia
Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
Financiamento cresceu no país
Economia
Financiamento de veículos fecha 2025 com 7,3 milhões de unidades
Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
Economia
Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos