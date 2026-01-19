Instabilidade no Pix causa falhas em transferências e pagamentos

O Pix enfrenta instabilidades nesta segunda-feira (19), gerando reclamações de usuários que não conseguem concluir transferências e pagamentos. As queixas se espalharam pelas redes sociais ao longo da tarde.

Segundo o DownDetector, plataforma que acompanha falhas em serviços digitais, os problemas começaram por volta das 14h. Até 14h52, mais de 7 mil registros já haviam sido feitos.

Entre as ocorrências relatadas, 56% dizem respeito a transferências, 34% a pagamentos e 11% a falhas nos aplicativos. O Banco Central ainda não informou as causas da instabilidade.

