Intenção de consumo das famílias cresce em julho na Capital

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande atingiu 108,5 pontos neste mês de julho, conforme a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Aumento representa crescimento de 1,8% em comparação a intenção de consumo do mês de junho que era de 106,7.

A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, ressalta que o aumento foi maior entre as de renda superior a 10 salários mínimos, 2,9%, enquanto entre as de menor poder aquisitivo a variação foi de 1,5%.

“O índice de consumo das famílias aumentou para todas as faixas de renda pesquisadas, com uma melhora na avaliação da renda a atual. Destaque para avaliação mais positiva quanto ao momento para aquisição de bens duráveis”. Em relação às compras a prazo/acesso ao crédito, enquanto o indicador aumentou 4% para as famílias de menor renda, entre as que ganham acima de 10 s.m. houve retração de 2,9%.

Enquanto entre as famílias com renda de até 10 salários mínimos o indicador retraiu 0,1% se comparado com mesmo período de 2023. Entre as famílias com renda maior, aumentou em 5,2%.

Quanto ao nível de consumo atual, a maioria, 43,7% refere estar consumindo no mesmo patamar do ano passado; 35,8% dizem ter reduzido e 20,5% estão comprando mais.

Das 500 famílias ouvidas nos primeiros 10 dias do mês de julho, 14,7% informaram estar desempregados em contrapartida 52,1% se sentem mais seguros em seus postos em relação ao ano passado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também