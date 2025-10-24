Menu
Menu Busca sexta, 24 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Intenção de consumo das famílias recua 1,2% em Campo Grande em outubro

Segundo levantamento da CNC e Fecomércio-MS, consumidores estão mais cautelosos, especialmente os de maior renda

24 outubro 2025 - 18h12Carla Andréa
Intenção de consumo das famílias caíramIntenção de consumo das famílias caíram   (Divulgação/PMCG)

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em Campo Grande registrou nova queda em outubro, com recuo de 1,2% em relação a setembro, alcançando 105,2 pontos, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em comparação ao mesmo período do ano passado, a retração é ainda mais expressiva, de 3,48%.

De acordo com uma economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), o resultado reflete um comportamento mais cauteloso do consumidor, especialmente entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos.

“Os maiores recuos ocorreram nas perspectivas profissionais, na avaliação do momento para compra de bens duráveis e na percepção da renda atual. Esses dois últimos são diretamente influenciados pela alta da taxa básica de juros (Selic), que permanece em patamar elevado”, explicou.

O levantamento mostra ainda que 21% dos entrevistados consideram o acesso ao crédito mais difícil em relação ao mesmo período do ano anterior.

Entre as famílias de menor poder aquisitivo, a percepção de dificuldade é maior (22,9%) do que entre aquelas com renda acima de 10 salários mínimos (15,3%).

O nível de consumo atual também caiu: 34,2% dos consumidores afirmaram ter diminuído as compras. O índice é de 35,7% entre famílias com renda de até 10 salários mínimos, e 26,5% entre as de faixa superior.

O estudo aponta ainda que há mais famílias prevendo redução no consumo do que aquelas que esperam aumentar as compras nos próximos meses, reforçando o cenário de cautela e contenção de gastos na capital sul-mato-grossense.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Receita Federal
Economia
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5 nesta sexta
Foto: CNC
Economia
Intenção de Consumo das Famílias registra o terceiro recuo consecutivo no ano
Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4 nesta quinta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3 nesta quarta
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2 nesta terça
Combustível deu uma leve recuada em MS
Economia
Com custo de R$ 5,80, preço da gasolina varia até 14% em Campo Grande
: Filme Les Garçons, selecionado na mostra Curta MS
Cultura
Festival 'Curta Campo Grande' seleciona mais de 50 filmes para exibição em novembro
Foto; Observatório Fiems
Economia
MS tem crescimento mensal nas exportações industriais
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Economia
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga