Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Intenção de Consumo das Famílias registra o terceiro recuo consecutivo no ano

O movimento foi influenciado pela Selic elevada e cautela no mercado de trabalho

23 outubro 2025 - 11h24Sarah Chaves, com CNC
Foto: CNCFoto: CNC  

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgou nesta quinta-feira (23), que o indicador de intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou queda de 0,5% em outubro, chegando a 101 pontos em seu terceiro mês consecutivo de retração. Esse é o menor patamar desde março de 2025, mesmo acima do nível de otimismo (100 pontos).

As famílias de menor renda voltaram ao nível pessimista (99,1 pontos), após dois meses considerados otimistas. As de maior renda alcançaram o menor nível de otimismo desde junho de 2023 (112,6 pontos), com retração anual de 3,4% no indicador.

“Mesmo com os baixos índices de desemprego, a série da pesquisa indica a percepção de insegurança quanto aos próximos meses, fator que faz com que as famílias consumam menos para tentar dar conta das dívidas já criadas”, pondera o presidente do sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Um dos pontos que não apresentou queda em outubro foi o Acesso ao Crédito e o Momento para Duráveis, que mantiveram estabilidade, interrompendo as quedas dos dois meses anteriores. A estabilização revela a maior dependência do consumo no crédito, motivada pela necessidade de recursos para a preparação das festas de fim de ano.

“A baixa ou estabilidade nos indicadores de outubro era esperada, visto que as últimas pesquisas de atividade econômica do IBGE indicam uma desaceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira. Isso se deve, principalmente, pelo patamar elevado da taxa Selic”, justifica o economista da CNC João Marcelo Barreto da Costa.

Apesar do aumento da facilidade das compras a prazo pelo quinto mês consecutivo (Acesso ao Crédito cresceu 2,5% anualmente), o Momento para Duráveis continuou apresentando a maior retração entre os componentes (-5,3% no ano), evidenciando a forte influência da Selic nas compras a prazo ou financiamentos com juros, em nível mais alto que no ano passado.

Inadimplência recorde pressiona consumo

A alta do endividamento foi acompanhada por um incremento na inadimplência em setembro, que atingiu o maior nível da série histórica, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), também divulgada pela CNC. Esse cenário explica a maior cautela dos consumidores ao comprar, com desaceleração já observada no comércio.

"Os dados de outubro reforçam a cautela dos consumidores. A necessidade do crédito para manter o consumo continua aquecendo o comércio imediato, mas a Selic mais alta afeta a inadimplência e reduz esse movimento", destaca o relatório da CNC.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4 nesta quinta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3 nesta quarta
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2 nesta terça
Combustível deu uma leve recuada em MS
Economia
Com custo de R$ 5,80, preço da gasolina varia até 14% em Campo Grande
: Filme Les Garçons, selecionado na mostra Curta MS
Cultura
Festival 'Curta Campo Grande' seleciona mais de 50 filmes para exibição em novembro
Foto; Observatório Fiems
Economia
MS tem crescimento mensal nas exportações industriais
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Economia
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
A maçã nacional também recuou cerca de 6%,
Economia
Preço da banana-prata e maçã nacional alivia o bolso,mas abacate e batata-doce disparam
Abertura de empresas segue com bons números
Economia
Pelo 9° mês seguido, Mato Grosso do Sul supera 1 mil empresas abertas

Mais Lidas

Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Sarah Chaves
Saúde
Funcionários da Santa Casa denunciam que médicos foram proibidos de conceder atestados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Fetiche? Policial chega bêbado em delegacia e obriga presos a fazer s3x0 com ele nas celas