iPhone novo? Pode esquecer! Apple não terá Black Friday no Brasil

Com a Black Friday se aproximando ao redor do mundo, a Apple começou a divulgar oficialmente as promoções para a data, mas, para a tristeza do fã da Maçã no Brasil, o país ficou, novamente, fora da lista de descontos especiais da empresa.

Enquanto outras regiões terão descontos, como corte no preço de celulares, tablets, laptops, fones e diversos acessórios, ou gift cards para serem utilizados futuramente, o Brasil ficará de fora da data famosa por suas promoções.

Segundo o site MacMagazine, a última vez que o brasileiro viu alguma forma de descontos nos produtos da Apple em uma Black Friday, foi em 2013.

Com uma falta de ofertas pelos canais oficiais de vendas da Apple, o consumidor que quiser ter um “gostinho” dos descontos, precisará procurar pelos cortes de preços em revendedoras autorizadas e gigantes do varejo.

