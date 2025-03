IsenÃ§Ã£o do IR Ã© "bala de prata" do governo e campanha eleitoral antecipada, diz Longen

Sérgio Longen, o presidente da Fiems, afirmou que o Projeto de Lei (PL) 1087/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), é a “bala de prata” do governo para aumentar a popularidade de Lula próximo das eleições.

“Mais do que uma medida econômica, a proposta tem um claro viés eleitoreiro, antecipando uma discussão que deveria ser conduzida com responsabilidade fiscal”, disse Longen em sua publicação.

Para o presidente da Fiems, “o atual governo, que em campanha prometeu austeridade fiscal, parece seguir na direção oposta”, apontando para “o descontrole das contas públicas”, que provocam “o aumento da inflação e, como consequência, a população acaba arcando com o custo desse desequilíbrio através de sucessivos aumentos de impostos”.

“A proposta traz embutida a criação de um ‘imposto mínimo para altas rendas’, uma medida que tenta disfarçar a intenção de redistribuir a carga tributária em vez de reduzir efetivamente os impostos. Isso significa que, ao isentar uma parcela da população, o governo está transferindo o custo dessa renúncia fiscal para outra, sem necessariamente promover um equilíbrio nas contas públicas”, argumentou.

“Além disso, a isenção proposta está programada para entrar em vigor apenas em janeiro de 2026, o que revela um evidente caráter eleitoral”, complementou.

Longen explicou que a “não há mágica”, e que será necessário o corte de gastos para impedir o aumento de cargas tributárias para a população. “O aumento dos gastos precisa ser financiado de alguma forma. Se o governo não controlar suas despesas, quem pagará a conta serão os brasileiros, seja por meio do aumento da carga tributária, seja pela alta dos juros, impactando negativamente o setor produtivo e a economia como um todo”, explicou.

O líder empresarial ainda aponta que é necessária movimentação do Congresso para impedir que os custos sejam repassados para a população. “O Congresso Nacional precisa se posicionar contra essa prática de transferir o problema para a população e defender uma política fiscal responsável que garanta um crescimento sustentável para o Brasil.”

“O setor produtivo de Mato Grosso do Sul está atento: qualquer isenção de impostos sem o devido equilíbrio nas contas públicas resultará, inevitavelmente, em um custo maior no futuro. É hora de cobrar coerência e responsabilidade fiscal do governo para evitar que medidas populistas comprometam o desenvolvimento econômico do país”, finalizou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também