Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Já sabe quando vai receber? 13º salário começa a ser pago em novembro; veja as datas

A primeira parcela, o trabalhador recebe 50% do salário bruto, sem descontos

05 novembro 2025 - 18h41Brenda Assis

Está quase na hora! A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro. O benefício é garantido aos trabalhadores com carteira assinada, a aposentados e pensionistas.

Como a data cai em um domingo, as empresas devem adiantar o pagamento para o dia útil anterior, no caso 28 de novembro, uma sexta-feira.

Na primeira parcela, o trabalhador recebe 50% do salário bruto, sem descontos. Já a segunda parte, que deve cair na conta até 20 de dezembro, terá desconto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda (IR).

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Batata doce apresentou queda no preço
Economia
Alface e batata-doce puxam queda nos preços em Campo Grande
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Banco do Brasil
Economia
Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -
Política
Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro
Ilustrativa
Economia
Aneel mantém bandeira para vermelha 1 na conta de luz em novembro
Gás natural terá leve queda no preço
Economia
Petrobras reduz em 1,7% preço do gás natural para distribuidoras
Número de empregados com carteira assinada chega a 39,2 milhões
Economia
Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica
Geração de empregos atingiu marca positiva em setembro
Economia
Mato Grosso do Sul supera marca de 1,3 mil empregos gerados em setembro
Receita Federal
Economia
Receita paga nesta sexta lote da malha fina do Imposto de Renda
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa encerra Bolsa Família de outubro pagando beneficiários de NIS final 0

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande