Já sabe quando vai receber? 13º salário começa a ser pago em novembro; veja as datas

Está quase na hora! A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro. O benefício é garantido aos trabalhadores com carteira assinada, a aposentados e pensionistas.

Como a data cai em um domingo, as empresas devem adiantar o pagamento para o dia útil anterior, no caso 28 de novembro, uma sexta-feira.

Na primeira parcela, o trabalhador recebe 50% do salário bruto, sem descontos. Já a segunda parte, que deve cair na conta até 20 de dezembro, terá desconto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda (IR).

