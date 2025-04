JD1TV: Com 'exposição ouro', leilões devem movimentar R$ 40 milhões durante a Expogrande

Com quase 20 leilões programados para acontecer durante a 85ª Expogrande no Parque de exposições Laucídio Coelho, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore, Paulo Matos, destacou "exposição ouro" da raça, e leilão que acontecerá no domingo (6), oportunidade em que dará início ao Ranking do Nelore de Corte Estadual.

A exposição é uma das etapas "ouro" da edição 2024/2025 dos rankings das citadas variedades da raça nelore. Os resultados são válidos também para os rankings regionais Nelore Mocho e Nelore Pelagens de Mato Grosso do Sul, promovidos pela ACNB e pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS).

Já o Leilão Ranqueado Corte Nelore começará às 12h no domingo (6), no Tatersal na arena do Parque de Exposições com oferta de mais de 1.800 animais. "São os melhores do Brasil", apontou Paulo Matos. Ainda segundo ele, a expectativa é arrecadar R$ 40 milhões durante a feira, apenas nos leilões, consagrando o evento. Os julgamentos serão feitos entre os dias 4 e 5 de abril.

"A feira vem consagrar a administração do Guilherme Bumlai como presidente da Acrissul e consagrar o Mato Grosso do Sul. Temos uma exposição ouro, do ranking nacional que é disputado em centenas de exposições pelo país todo, mas apenas quatro são consideradas ouro, que são as mais importantes, uma é feita na Expozebu em Uberaba (MG) e uma é aqui em Campo Grande, o que mostra a importância da força da pecuária no nosso estado e consagra a nossa feira".

Ao todo, 4 mil animais devem passar pela feira.





