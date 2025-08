JD1TV: Comércio de MS deve movimentar R$ 298 milhões no Dia dos Pais

Com a chegada do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10), o comércio sul-mato-grossense se prepara para uma das principais datas comemorativas do segundo semestre.

Segundo estimativa da Fecomércio-MS, a data deve movimentar cerca de R$ 298 milhões na economia do Estado, com destaque para os setores de vestuário, calçados, perfumaria, supermercados e conveniência.

Apesar da expectativa positiva, a economista da Fecomércio, Regiane Dedé, aponta uma retração de 19% em relação ao desempenho de 2024.

“No ano passado tivemos um crescimento expressivo em comparação a 2023. Agora, em 2025, estamos observando uma redução no consumo, que vem desde o início do ano. Ainda assim, julho fechou com alta na intenção de consumo das famílias de Campo Grande, principalmente entre as que ganham de 1 a 10 salários mínimos”, explicou.

O valor médio estimado para os presentes neste Dia dos Pais é de R$ 194, enquanto os gastos com comemorações devem girar em torno de R$ 182.

De acordo com Regiane, ainda que o consumidor esteja mais cauteloso, é possível encontrar boas opções de presentes dentro dessa média.

“A preferência continua sendo por presentes físicos, principalmente aquilo que o pai deseja ganhar. O bom atendimento e a qualidade do produto fazem toda a diferença na hora da escolha”, reforçou.

