JD1TV: Comércio de MS deve movimentar R$ 358 milhões no Dia das Crianças, diz Fecomércio

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, deve movimentar R$ 358 milhões em Mato Grosso do Sul neste ano, segundo estimativa da Fecomércio-MS.

Apesar do volume expressivo, o valor representa uma queda de 6% em relação a 2024, reflexo do cenário econômico mais restritivo e do comportamento cauteloso do consumidor.

De acordo com a economista da Fecomércio-MS, Regiane Dedé de Oliveira, cerca de 75% dos consumidores pretendem presentear, mas o gasto médio será menor. O valor médio calculado é de R$ 352 por consumidor, dividido entre presentes e comemorações.

A maior parte será destinada aos presentes, com média de R$ 221, enquanto as comemorações devem receber valores menores.

Os brinquedos seguem liderando a lista de escolhas, sendo a opção de 48% dos consumidores. Na sequência aparecem roupas, eletrônicos e experiências, como comemorações em lanchonetes com espaço kids, idas ao shopping ou passeios em parques.

