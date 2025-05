JD1TV: Dia das Mães deve movimentar R$ 448 milhões no comércio de MS

A segunda melhor data para o varejo de Mato Grosso do Sul, o Dia das Mães, deve movimentar cerca de R$ 448 milhões em 2025, segundo levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS.

Apesar do alto volume financeiro previsto, o valor representa uma queda de 5% em relação ao ano passado, reflexo do recuo na intenção de consumo por causa da inflação e da alta de preços.

De acordo com Regiane Dedé de Oliveira, economista da Fecomércio, cerca de 75% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar presentes para a data. Já 67% planejam comemorar de alguma forma, seja em casa ou em restaurantes.

O valor médio gasto por consumidor deve girar em torno de R$ 420, sendo cerca de R$ 220 destinados aos presentes e o restante para celebrações.

Calçados, perfumes e roupas lideram a lista de itens mais procurados pelos consumidores sul-mato-grossenses. Flores e acessórios também se destacam entre as opções de lembrança. Os restaurantes e setores relacionados a serviços também se beneficiam com o aumento da demanda, já que muitas famílias optam por comemorar fora de casa.

