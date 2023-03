JD1TV: Lojistas falam sobre expectativa de faturamento no Dia do Consumidor

Adotado em âmbito Nacional desde 1985 pela ONU (Assembleia Geral das Nações Unidas) para conscientização do direito de garantia aos clientes, o Dia do Consumidor se tornou uma data muito forte no comércio.

Na semana em que celebra a data, a equipe do JD1 TV foi até a FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) conversar com a Presidente da associação, Inês Santiago, sobre as expectativas de vendas para a temporada.

Bastante otimista, Inês espera que o dia de ofertas seja tão lucrativo, como as promoções da Black Friday. Assim como ela, os comerciantes calculam aumento significativo de, pelo menos, 20% a mais nas vendas até o fim do mês com a ação.

Confira a entrevista completa aqui:

