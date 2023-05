JD1TV: MS "é a bola da vez", dispara Longen da FIEMS

Durante a manhã desta terça-feira (16), o presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sergio Longen apresentou números em relação ao crescimento da indústria nos últimos anos, colocando o setor como segundo que mais representa para o PIB do Estado. A apresentação também teve as metas em valores para os próximos três anos.

Tendo um crescimento de 10,7% no ano passado, equivalente a R$ 156,8 bilhões no PIB, a projeção da federação para esse ano é subir mais 5,9% e ter um valor superior aos R$ 166 bilhões, mirando crescer novamente com 7,1% em 2024, trazendo números acima dos R$ 177,8 bilhões.

Atrás apenas de serviços e comércio, a indústria se mantém estável em relação à participação no PIB e no ano passado, obteve um índice de 24% no crescimento, representando R$ 142,4 mil trabalhadores com empregos formais com carteira de trabalho.

"São números construídos, são números buscados nos municípios e no Estado e o que chamamos de bola da vez é o Mato Grosso do Sul. A gente tem trabalhado nos últimos anos, alinhado com Governo do Estado, independente do partido político, da pessoa que está lá, até porque o Governo é um parceiro importante para as ações privadas construídas pelo sistema S", disse Longen.

Mato Grosso do Sul, segundo apresentado na coletiva, é o estado com maior crescimento da indústria de transformação nos últimos 14 anos, com uma taxa nominal média de 15,3% ao ano.

A participação do setor no PIB estadual faz o caminho inverso, quando comparado ao desempenhado nacional: enquanto a indústria de MS aumentou sua participação no PIB estadual de 17% para 21%, a indústria nacional teve sua participação no PIB brasileiro reduzida de 27% para 23%. "Nenhum outro estado do Brasil apresentou os números de transformação que ms apresentou", afirmou Ezequiel Resende, Coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems.

A Fiems apresentou também os segmentos industriais que mais empregam em Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar aparece o setor de frigoríficos e produtos de carne com mais de 32,8 mil pessoas empregadas, acompanhada da indústria da produção com mais de 28,3 mil contratados e em terceiro lugar aparece a indústria sucroenergética com mais de 20 mil empregados.

Mato Grosso do Sul deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 5 bilhões de massa salarial para os trabalhadores da indústria. "Entendemos que cada vez mais o Estado do Mato Grosso do Sul é a chamada bola da vez, nós temos grandes frentes de desenvolvimento e entendemos que os números reais que acabamos de divulgar comprovam isso. Eu acho que a indústria tem um papel fundamental no Estado até porque é a segunda atividade econômica".

