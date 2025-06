JD1TV: Mulheres empreendem por propósito e enfrentam a arte de equilibrar múltiplos papéis

O empreendedorismo feminino em Mato Grosso do Sul vive um momento de grande ascensão e dinamismo.

De acordo com Maristela França, coordenadora de empreendedorismo feminino do Sebrae/MS, o cenário atual é extremamente favorável e a procura por informações, cursos e apoio voltado às mulheres empreendedoras é constante.

Ela destacou que a demanda no Sebrae por iniciativas específicas para o público feminino é ininterrupta, demonstrando o crescente interesse e protagonismo das mulheres nos negócios locais.

Apesar do avanço, desafios importantes ainda persistem, principalmente relacionados à gestão do tempo. Maristela ressaltou que muitas mulheres precisam conciliar múltiplas responsabilidades, como o cuidado com a família, o trabalho e a qualificação profissional.

"Por eu ser mãe também, né? Então, a gente tem muito aquela culpa. Porque o meu filho, hoje, já é um homem adulto, mas eu enfrentei muito aquela dificuldade de a gente trabalhar, estudar e criança pequena", disse Neide Costa, sócia proprietária da NCS.

O perfil das empreendedoras sul-mato-grossenses é diversificado, com forte presença no comércio e no setor de serviços, áreas que permitem inovação constante, principalmente no atendimento ao cliente.

