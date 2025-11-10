Menu
Menu Busca segunda, 10 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Leve queda no preço da cesta básica mal alivia o bolso dos campo-grandenses

Com valor de R$ 777,28, produto segue sendo o sexto mais caro do Brasil

10 novembro 2025 - 14h11Luiz Vinicius
Valor da cesta básica foi alvo de pesquisaValor da cesta básica foi alvo de pesquisa   (Kleber Clajus/Procon-MS)

A leve queda no preço da cesta básica em Campo Grande no mês de outubro, sequer é sentida no bolso dos consumidores, que seguem encarando um valor 'salgado' na hora de adquirir o produto.

Houve uma retração de -0,43% na cesta básica, mas a diminuição não foi suficiente e a capital sul-mato-grossense se mantém na sexta colocação de produto mais caro do Brasil, custando R$ 777,28.

A pesquisa foi realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que elabora o levantamento em todas as capitais. Campo Grande, inclusive, só perde para Cuiabá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo.

Segundo o departamento, oito produtos que compõe a cesta básica tiveram diminuição na Capital. São eles: arroz agulhinha (-4,99%), banana (- 4,11%), açúcar cristal (-2,86%), manteiga (-2,73%), leite integral (-2,59%), café em pó (-2,03%), pão francês (-0,50%) e feijão carioca (-0,30%). Nota-se que os percentuais são considerados baixos para uma diminuição no preço real.

Em contrapartida, cinco alimentos encareceram e consequentemente trouxeram impacto no preço final da cesta: (11,53%), tomate (4,06%), óleo de soja (2,63%), farinha de trigo (1,15%) e carne bovina de primeira (0,15%).

A pesquisa mostra que nos últimos 12 meses, foram registrados elevações nos preços de seis dos 13 produtos: café em pó (58,87%), tomate (32,34%), óleo de soja (26,08%), carne bovina de primeira (16,21%), farinha de trigo (10,39%) e pão francês (7,38%). Houve redução nos preços médios dos seguintes itens: batata (-45,76%), arroz agulhinha (-33,28%), banana (-18,32%), feijão carioca (-12,24%), manteiga (-6,82%), açúcar cristal (-3,87%) e leite integral (-3,07%). 

Em outubro de 2025, o trabalhador de Campo Grande remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.518,00 precisou trabalhar 112 horas e 39 minutos para adquirir a cesta básica. Em setembro de 2025, o tempo de trabalho necessário havia sido de 113 horas e 08 minutos. Em outubro de 2024, quando o salário mínimo foi de R$ 1.412,00, o tempo de trabalho necessário ficou em 117 horas e 01 minuto.

Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer, em outubro de 2025, 55,36% da renda para adquirir a cesta.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Abóbora liderou a queda nos preços
Economia
Abóbora e pepino puxam queda nos preços das hortaliças e verduras na Ceasa-MS
Entre janeiro e outubro, Mato Grosso do Sul exportou US$ 9,08 bilhões
Economia
Campo Grande mantém posição entre os líderes em exportações de MS
O setor industrial é composto por construção, serviços industriais de utilidade pública e extrativo mineral
Economia
Impulsionada pela construção, indústria de MS criou mais de mil empregos em setembro
Indústria segue mantendo bons números na geração de empregos
Economia
Setor da indústria gerou mais de 1,2 mil vagas durante setembro em MS
Governador Eduardo Riedel e o deputado Gerson Claro -
Política
Governo de MS quer investir quase R$ 1 bilhão em obras de pavimentação e recapeamento
Granja no Brasil
Economia
China suspende proibição de compra de carne de frango do Brasil
Imposto de Renda
Economia
Saiba quem será contemplado e como funcionará a isenção do IR
Com 46 anos de atuação, a Fiems segue como ponto de articulação entre indústria e governo
Economia
Fiems completa 46 anos com foco em inovação e papel estratégico na economia de MS
Restituição dos valores podia ser pedido pelo aplicativo do INSS
Economia
Prazo para contestar descontos indevidos do INSS termina dia 14
Já sabe quando vai receber? 13&ordm; salário começa a ser pago em novembro; veja as datas
Economia
Já sabe quando vai receber? 13º salário começa a ser pago em novembro; veja as datas

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros