Lideradas pelo cartão de crédito, compras natalinas devem movimentar R$ 194 milhões

As compras de Natal em Campo Grande em 2025 serão puxadas pelo cartão de crédito, segundo projeção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL CG). Estima-se que 77,5% das vendas sejam feitas presencialmente, gerando R$ 194 milhões na economia da Capital, o melhor desempenho do varejo físico desde 2013.

O levantamento, feito em parceria com o SPC Brasil, entrevistou 210 consumidores entre os dias 26 e 29 de novembro e mostra que, apesar do crescimento do comércio online, a confiança dos consumidores nos descontos oferecidos nas lojas físicas segue alta: 59% afirmam acreditar mais nos preços presenciais do que nos digitais.

Para o presidente da CDL, Adelaido Figueiredo, o comportamento do consumidor confirma a dominância da loja física. “O dinheiro está na rua. Quem executar as estratégias certas leva os R$ 150 milhões do varejo físico para casa”. O estudo também projeta que, em média, cada consumidor deve gastar R$ 616,48, podendo chegar a R$ 628 em cenário otimista.

Além do cartão de crédito, que deve ser usado por 79,5% dos compradores, geralmente parcelando em até 12 vezes, o PIX desponta como segunda forma de pagamento mais relevante, com 11,8% das compras à vista.

Entre os produtos mais procurados estão roupas e acessórios (52,4%), perfumes e cosméticos (36,2%), calçados (30,5%), brinquedos (30%) e smartphones (27,1%). Para potencializar as vendas, a CDL recomenda estratégias como concentração de estoque nas categorias mais vendidas, faixas de preço estratégicas, parcelamento sem juros, desconto para pagamento via PIX, embalagem de presente gratuita, treinamento de temporários e mídia robusta em TV, rádio e outdoors/sites.

Todo o material técnico da pesquisa estará disponível aos lojistas para apoiar o planejamento do período natalino.

