Litro da gasolina ficará R$ 0,15 mais caro a partir de quinta-feira em MS

Começa a valer na quinta-feira (1º) o aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis em todo o Brasil. Com o reajuste, o sul-mato-grossense sentira um aumento no preço da gasolina e do diesel.

Segundo Edson Lazaroto, presidente do Sinpetro/MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), o litro da gasolina ficará R$ 0,15 mais caro, enquanto o litro do diesel subirá em R$ 0,12.

Lazaroto explica que, por se tratar de um reajuste de imposto, o novo valor já começará a valer a partir do primeiro dia de fevereiro. O aumento foi aprovado em agosto do ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

