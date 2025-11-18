Menu
Longen critica inclusão da tilápia como espécie exótica invasora

Presidente da Fiems afirma que medida ameaça cadeia produtiva, exportações e novos investimentos em MS

18 novembro 2025 - 19h15Taynara Menezes
O presidente da Fiems, Sérgio Longen, considerou “inaceitável” a inclusão da tilápia na Lista Nacional Oficial de Espécies Exóticas Invasoras, da Conabio, ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A decisão acendeu um alerta no setor produtivo, especialmente entre os estados que vêm se consolidando como grandes exportadores do peixe.

Segundo Longen, qualquer medida restritiva pode comprometer não apenas a cadeia da tilapicultura, mas também a atração de novos investimentos. Mato Grosso do Sul é um dos principais exemplos desse avanço: 99,6% da tilápia produzida no estado é exportada para os Estados Unidos, reforçando a importância econômica e estratégica do setor.

“Tenho acompanhado as movimentações do Ministério do Meio Ambiente no que tange à restrição da produção de tilápia no mercado brasileiro. Colocar uma produção dessa magnitude como espécie exótica invasora na produção brasileira é algo inaceitável, com potencial de prejudicar uma cadeia de produção com extrema importância para o Brasil”, disse Longen.

Ele destaca que a tilápia se adaptou bem em diversos estados e hoje é um dos pilares do crescimento da piscicultura nacional. Para o líder empresarial, o risco é que o Brasil enfrente mais um cenário de perda competitiva para produtos importados.

“Vamos trabalhar forte para que isso não avance nessa direção e, se necessário, vamos judicializar essa tendência de levar mais uma cadeia de produção a níveis insustentáveis no Brasil, dando condição para que o pescado de outros países seja importado. Isso é inaceitável para a indústria nacional", resumiu.

 

