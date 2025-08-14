Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Longen critica pouca segurança jurídica e cobra juros baixos no pacote 'Brasil Soberano'

"Esperamos que os juros das linhas de crédito fiquem próximos aos praticados no mercado internacional, entre 3% e 4% ao ano", disse o presidente da Fiems

14 agosto 2025 - 13h52Sarah Chaves, com Fiems
Sérgio Longen, presidente da FIEMSSérgio Longen, presidente da FIEMS   (Divulgação)

Diante do anúncio do 'pacote Brasil Soberano', lançado pelo governo federal para enfrentar os impactos econômicos das tarifas dos Estados Unidos, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, defendeu que os empréstimos tenham juros inferiores à Taxa Selic, para garantir a competitividade e a sobrevivência das empresas atingidas.

Entre as medidas anunciadas, destaca-se o uso de R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) para concessão de crédito com taxas acessíveis, além de um aumento no percentual de restituição de tributos federais às empresas exportadoras.

“ A origem dos R$ 30 bilhões é o resultado de aplicações financeiras do BNDES, mas o governo ainda não divulgou qual será a taxa de juros. A expectativa é que esses recursos ajudem a mitigar os impactos das tarifas sobre os produtos exportados. Esperamos que os juros fiquem próximos aos praticados no mercado internacional, entre 3% e 4% ao ano. Caso contrário, com taxas baseadas na Selic acrescida de outros encargos, muitas empresas não conseguirão se manter. É uma escolha difícil para o empresário: ou fica onde está ou enfrenta um cenário inviável”, afirmou.

O presidente da Fiems também demonstrou preocupação com a forma como a política de exportações tem sido conduzida pelo governo federal.

“Fala-se em devolver impostos via Reintegra por um período, como forma de compensação. Isso mostra que há reconhecimento de que se cobra imposto sobre exportação, o que contraria a lógica de uma política nacional voltada à competitividade no mercado externo”, destacou.

Longen também cobrou mais segurança jurídica para as empresas que atuam com comércio exterior. “O governo promete garantir segurança jurídica nas operações até 2026, o que mostra que atualmente essa segurança não existe. São pontos preocupantes. Um programa como esse não deveria ser lançado de forma apressada, sem definir ações concretas que deem previsibilidade ao empresário. Medidas como a devolução imediata de impostos e garantias sólidas já deveriam estar em prática”, concluiu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Setor do transportes também teve destaque
Economia
Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde
Sede do INSS
Economia
Fraude no INSS: Mais de 24 mil aposentados e pensionistas já foram ressarcidos em MS
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Presidente Lula
Economia
Lula anuncia nesta quarta R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
BC informa que R$ 10,56 bilhões em recursos esquecidos ainda aguardam resgate
Preços da couve e do tomate caem, mas frio eleva valor da abobrinha em MS
Economia
Preços da couve e do tomate caem, mas frio eleva valor da abobrinha em MS
Setor de Serviços foi essencial para o número neste mês
Economia
Com setor de serviços em alta, MS tem julho histórico na abertura de empresas
Fábrica da Suzano
Economia
Carne e celulose puxam avanço e exportação de MS registra superávit de US$ 4,8 bilhões
Vice-presidente Geraldo Alckmin
Economia
Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
Fórum LIDE Índia: Longen reforça posição estratégica de MS no comércio internacional
Economia
Fórum LIDE Índia: Longen reforça posição estratégica de MS no comércio internacional

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar