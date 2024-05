"Sucesso", diz Longen sobre MS Day em Nova York

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, viu o MS Day em Nova York como uma “missão exitosa”, com o governador Eduardo Riedel e secretários apresentando o cenário econômico sul-mato-grossense para possíveis investidores estrangeiros.

“Grandes oportunidades de negócios foram prospectadas aqui em Nova York. Praticamente 10 ou 12 governadores do Brasil estiveram aqui, todos com o mesmo objetivo. Com muita tranquilidade, Mato Grosso do Sul saiu na frente com as suas propostas. Entendemos que todas as reuniões tiveram um passo adiante. Empresas que já estão instaladas no Mato Grosso do Sul, outras que também têm interesse em conhecer e acima de tudo deixamos nos agentes financeiros a impressão sobre o que é o Mato Grosso do Sul hoje”, afirmou.

Longen ainda apontou que com a participação do evento, o Estado agora ganha proporções internacionais. “Estamos deixando claro que esse é o novo Mato Grosso do Sul, pujante e que vem mostrando a sua força. Entendo que cada vez mais precisamos fazer essas missões”, disse o presidente da Fiems.

“Hoje temos diversas oportunidades, e em breve estaremos apresentando um balanço com o nome e com resultados oficiais dessa missão, com setores que ganharam força aqui em Nova York", finalizou.

