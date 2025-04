Longen vê possibilidades para indústria de MS em guerra comercial entre EUA e China

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, apontou para as possibilidades comerciais para Mato Grosso do Sul que podem vir a surgir com guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a China.

“Estamos atentos. Essas taxas podem comprometer alguns setores no Brasil, especialmente aqui no nosso Estado, mas entendemos que há oportunidades que podem ser construídas com essa sobretaxa americana sobre os produtos chineses”, afirmou o líder empresarial.

Para Longen, as decisões recentes do governo Trump representam uma clara escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China, e que por mais que fujam dos padrões internacionais, podem favorecer setores estratégicos da economia sul-mato-grossense.

“Na minha avaliação, são oportunidades muito boas para o mercado de Mato Grosso do Sul. Esperamos que, nos próximos dias, possamos avaliar de forma mais clara quais setores serão positivamente impactados e quais, pontualmente, poderão ser afetados negativamente, mas acredito que, no Brasil, podemos ganhar competitividade”, destacou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também