Lula anuncia isenção do IR para quem recebe até R$ 2.640

Durante entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (16), o presidente Lula (PT) confirmou que vai elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos, que somam a R$ 2.640.

Segundo o presidente, a isenção de quem recebe até R$ 5 mil, uma de suas promessas durante sua campanha à presidência, ocorrerá de forma gradual.

“Nós vamos começar a isentar a partir de R$ 2.640. E depois nós vamos gradativamente até chegar aos R$ 5 mil de isenção. Tem que chegar, porque foi compromisso meu e vou fazer”, comentou o presidente.

Lula também confirmou o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, com a nova quantia começando a valer a partir de dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.

O presidente ainda afirmou que a política de piso utilizada durante governos de sua sigla, que leva em conta o reajuste da inflação mais o crescimento do Produto Interno Bruto do País (PIB), será retomada.

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro (Fernando) Haddad (da Fazenda), que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo, e estabelecer nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia”, comentou.

