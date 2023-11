Lula indica novos membros para o Conselho de Defesa Econômica

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a indicação de quatro nomes para integrar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pelos próximos quatro anos. A formalização das indicações será publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 21.

Os indicados, cujas nomeações estão sujeitas à aprovação do Senado, passarão pelo crivo da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, seguida pela análise e votação no Plenário.

Os cargos em questão são resultantes do término dos mandatos de Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, Sérgio Costa Ravagnani, Luis Henrique Bertolino Braido e Lenisa Rodrigues Prado.

Os escolhidos para compor o Cade são:

José Levi Mello do Amaral Júnior: Substituindo Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann.

Camila Cabral Pires Alves: Substituindo Sérgio Costa Ravagnani.

Diogo Thomson de Andrade: Substituindo Luis Henrique Bertolino Braido.

Carlos Jacques Vieira Gomes: Substituindo Lenisa Rodrigues Prado.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica é responsável por analisar e deliberar sobre fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica que possam representar risco à livre concorrência. Além disso, desempenha um papel crucial na investigação e julgamento de cartéis e outras práticas prejudiciais à concorrência justa. Paralelamente, o Cade promove ações educativas para conscientizar o público acerca dessas condutas e seus impactos no ambiente econômico.

