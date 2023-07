Lula promete isentar imposto de renda de quem recebe até R$ 5 mil ao mês

Durante o programa "Conversa com o Presidente", Lula prometeu que até o final do seu mandato as pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês não devem pagar o imposto de renda

"Precisamos cuidar de todas as pessoas. Dos trabalhadores, dos desempregados, daqueles que mais precisam do Estado. Vamos diminuir o imposto de renda para que a classe média e a classe média baixa possam melhorar de vida. Até o final do meu mandato, quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Esse é o meu otimismo, esse é o meu compromisso", declarou o presidente em sua fala.

A revisão anunciada pelo presidente, válida a partir de 1º de maio de 2023, contempla com isenção quem ganha até R$ 2.640 mensais. Os rendimentos de trabalhadores contratados em regime CLT obedecem a tabela progressiva mensal (que estabelece alíquotas de IR entre 7,5% e 27,5% de acordo com a faixa de renda do contribuinte).

