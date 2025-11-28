Menu
Menu Busca sexta, 28 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Economia

Macron acena para assinatura de acordo UE-Mercosul no dia 20 de dezembro

Para empresários e políticos brasileiros, o presidente da França esclareceu que a posição de seu país está mais flexível

28 novembro 2025 - 13h25Sarah Chaves, com Folha de São Paulo
O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria O presidente da França, Emmanuel Macron, e o ex-governador João Doria   (Divulgação)

Durante as discussões do Brasil França Fórum, encontro de empresários em Paris organizado nesta quinta-feira (27) pelo grupo Lide, do ex-governador de São Paulo João Doria, foi debatido o  acordo comercial União Europeia-Mercosul  com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.


Segundo o ex-presidente Michel Temer, presente ao encontro, Macron disse acreditar que o acordo poderá ser assinado no dia 20 de dezembro, embora tenha reiterado sua oposição ao texto na forma atual.

Para empresários e políticos brasileiros, Macron acenou dizendo que a posição de seu país está mais flexível com relação ao acordo, mas que ainda são necessários ajustes para que o acerto seja finalizado diante das novas circunstâncias da economia global. ele vê o acordo entre os blocos com bons olhos. Embora não tenha mencionado, "deixou implícito que se referia às políticas comerciais protecionistas do presidente americano, Donald Trump".


O empresário Luiz Fernando Furlan relatou que, entre as cláusulas que Macron citou querer ver incluídas no acordo, estão a proteção às chamadas denominações de origem controlada -marcas regionais notórias, como o queijo brie e os espumantes da região da Champagne- e a previsão de limites caso a entrada de produtos do Mercosul cause desequilíbrio em algum setor.

Na semana passada, o presidente Lula anunciou que o acordo será formalmente assinado no próximo dia 20 em Brasília. O anúncio foi feito durante o encontro de líderes do G20, em Joanesburgo, na África do Sul.
Participantes brasileiros saudaram a provável assinatura do acordo, enquanto os franceses trataram do tema com cautela. Alegando prejuízo a seus agricultores, a França ainda tenta barrar o acordo, ou pelo menos incluir "cláusulas de salvaguarda", restrições adicionais e regras de reciprocidade que protejam os produtores locais.

Nesta quinta, o Parlamento francês aprovou, pela segunda vez neste ano, uma resolução contrária ao acordo. A votação, porém, tem força meramente simbólica.

A ministra francesa da Francofonia, Éleonore Caroit, disse que "a França ainda está negociando, porque precisamos ter cláusula de salvaguarda que são importantes para nosso setor agrícola". Caroit, que também é deputada representante dos franceses na América Latina, pertence ao mesmo partido de Macron, o centrista Renascimento.

Questionada pela reportagem, Valérie Pécresse, prefeita (uma espécie de governadora) da região Ile-de-France, que engloba Paris e periferia, propôs a realização de uma conferência em 2026 para discutir o tema. "O que realmente queremos é a reciprocidade. Mas acho que chegaremos lá", disseconcluiu.
Temer declarou seu apoio ao acordo, "não importa qual seja o governo", lembrando que o tratado é negociado há mais de duas décadas. "O que importa é que o que nos interessa é o Brasil e, no particular, o Brasil conectado, acoplado com o Estado francês", afirmou.

 

 

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
Economia
Energisa abre agências no sábado para cliente aproveitarem 80% de desconto em negociação
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Economia
Banco Master: IMPCG deve protocolar ação na primeira semana de dezembro para reaver valores
Receita Federal
Economia
Receita Federal paga lote da malha fina de novembro
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa finaliza pagamento do Bolsa Família de novembro a beneficiários do NIS final 0
carteira de trabalho
Economia
Mais de 80 mil empregos foram criados em outubro no Brasil
Alugueis podem ficar mais baratos
Economia
Inflação do aluguel cai 0,11% em primeiro recuo desde maio de 2024
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Presentes de Natal
Economia
Festas de final de ano devem movimentar R$ 824 milhões em MS
Alimentos tiveram alta
Economia
Prévia de 0,20% faz inflação oficial voltar para meta do governo
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 8 nesta quarta

Mais Lidas

Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família