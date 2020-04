Mãe contesta pagamento de mensalidade integral com escola fechada

A pandemia provocada pelo novo coronavírus mudou a vida financeira de muitas famílias e mesmo com a suspensão de aulas e possíveis prejuízos financeiros por conta da quarentena os pais continuam pagando a mensalidade de forma integral.

Sem se esquecer da importância dos professores na vida dos filhos, que também precisam receber, e dos gestores da unidade de ensino a mãe de três alunos, que terão a identidade preservada, fala sobre a dificuldade que terá para manter o compromisso da mensalidade em dia.

A mãe elogia o novo método de ensino da escola, que manda as atividades diariamente através de um aplicativo, mas questiona sobre a possibilidade de um desconto baseado nos gastos que as escolas não estão tendo por estarem fechadas.

“É justo pagar, por conta dos professores, mas também temos que ter um bom senso por parte da escola, em pensar em algum desconto, por conta dos gastos que eles não estão tendo ou prorrogar o prazo de desconto de pontualidade no pagamento que eles dão, não vou conseguir pagar com o desconto de pontualidade, aí o valor volta integral e com juros. Levando em conta que a escola não está tendo gasto com água, luz e produtos de higiene por exemplo”, lamentou a mãe.

O JD1 Notícias entrou em contato com o presidente da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) Marcelo Salomão, que explicou que falou com o sindicato da categoria e irão se reunir com os proprietários de escolas para que nem eles e nem os consumidores tenham prejuízos. “Estamos vivendo um fato diferente, vamos achar um equilíbrio e é preciso ter calma para ter um conflito razoável”, explicou.

