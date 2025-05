Maior comprador de frango do Brasil, China pode voltar a importar em 60 dias

Saiba Mais Brasil Brasil confirma primeira gripe aviária em granja comercial e China suspende importação

Após a China informar que suspenderia a importação de frango brasileiro, devido o registro de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, avalia ser possível retomar as exportações em menos de 60 dias, período em que perdurará o estado de emergência sanitária.



Conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a China foi o principal importador de carne de frango do Brasil em 2024, com 562,2 mil toneladas. Em seguida, aparecem os Emirados Árabes Unidos, com 455,1 mil toneladas e Japão, com 443,2 mil toneladas.



“O foco é um período de aproximadamente 28 dias. [Se] a gente conseguir eliminar todo o foco e rastrear os animais e produção dos animais, a gente acha que é possível, com muita transparência e eficiência, estabelecer um fluxo normal, inclusive com a China, antes dos 60 dias”, afirmou Fávaro à CNN.



A restrição da China à importação de carne de frango do Brasil deve custar mais de US$ 100 milhões por mês, mostram dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O ministro informou que o Brasil tem mais de 200 parceiros comerciais para exportação de frango.

Enquanto a China suspendeu a importação de todo o país, Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita restringiram somente a carne de franga oriunda do Rio Grande do Sul.



“Conseguimos demonstrar a todos os países a origem das cargas que estão nos portos e que já estão em curso. O bloqueio se dá a partir deste momento, da publicação da verificação do caso e do Diário Oficial da União. Não há prejuízo comercial para trás, no que estava sendo produzido e exportado até ontem”, afirmou.



Reportar Erro

Saiba Mais Brasil Brasil confirma primeira gripe aviária em granja comercial e China suspende importação

Deixe seu Comentário

Leia Também