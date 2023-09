Maior Pix já feito foi no valor de R$ 1,2 bilhão

Economia Buscando competitividade, Longen se reúne com ministros do Paraguai

O relatório também mostrou que, no mês da transferência recorde, o volume total de recursos transferidos foi de R$ 1,2 trilhão, um aumento de 914% na quantia transferida em apenas dois anos desde o lançamento do PIX.

O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira (4) o relatório de gestão do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pela instituição, e revelou que a maior transferência já realizada na plataforma foi no valor de R$ 1,2 bilhão.