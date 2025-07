Maioria das empresas de MS se manteve estável ou em crescimento em maio

A Sondagem Industrial do Observatório da Indústria da Fiems junto a 69 empresas, sendo 34 pequenas, 28 médias e 7 grandes, distribuídas em diversos segmentos industriais apontou que 75% se manteve estável ou em crescimento no mês de maio.

Mesmo assim o índice de confiança do empresário industrial registrou queda de 1,9 ponto em relação ao levantamento anterior, chegando 51,1 pontos, com recuo do otimismo guiados pela percepção menos favorável das condições atuais da economia e das empresas. Também houve retração no índice de intenção de investimento, que caiu 0,8 ponto, fechando o mês em 58 pontos. Ainda assim, 57% dos empresários industriais afirmaram que pretendem realizar novos aportes em suas empresas nos próximos seis meses.

Com relação às expectativas, 52% dos participantes disseram que a demanda por seus produtos deve se manter estável, enquanto 32% acreditam em aumento. Já 29% pretendem ampliar a compra de matérias-primas no período, e 51% devem manter o volume atual.

Apesar do recuo nos índices de confiança e intenção de investimento, o Observatório aponta um cenário de estabilidade com expectativas ainda favoráveis para os próximos meses.

