A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), nos últimos dez dias de fevereiro, com 17.800 mil famílias em Campo Grande, apontou que mais de 40% das famílias tem de 11% a 50% da renda comprometida com dívidas.

São incluídas no aspecto de endividamento, atrasos em cheque pré-datado, cartões de crédito, fiados, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de imóvel e prestação de carro e seguro. A taxa de 11% a 50% de renda comprometida atinge mais de 40% das famílias que recebem até 10 salários mínimos, e as que possuem renda acima desse valor.

Já 29,1% das famílias entrevistas, possuem menos de 10% da renda comprometida com dividas.

Com relação ao endividamento, no mês de fevereiro o índice de famílias endividadas em Campo Grande teve um leve aumento, foi de 64,9% frente a 64% em janeiro.



A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira, afirma que o endividamento por si só não é algo ruim, desde que esteja programado no orçamento e não implique em inadimplência.



Já o percentual das famílias endividadas que não terão condições de pagar as dívidas, teve um leve aumento, de 11,4% em janeiro para 11,7% em fevereiro. O cartão de crédito lidera como principal meio de endividamento, apontado por 75,4% dos entrevistados, seguido dos carnês (20,1%) e do crédito pessoal (11,5%). Os financiamentos de casa e carro aparecem em seguida, com 8,4% e 8,3%, respectivamente.

Confira a pesquisa na íntegra: PEIC_fev

