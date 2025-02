Mais de 200 mil famílias de MS são beneficiadas com Bolsa Família em fevereiro

Pelo menos 200 mil famílias de Mato Grosso do Sul estarão sendo contempladas com o benefício do Bolsa Família deste mês de fevereiro. A informação é do Governo Federal, que detalhou quantas famílias recebem o valor por estado.

Conforme informado, são mais de R$ 13,8 bilhões transferidos do Governo Federal para as contas das mais de 20,56 famílias beneficiadas neste mês.

O valor médio do benefício neste mês é de R$ 671,81. O cronograma de pagamentos tem início nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e segue até o dia 28, conforme o fim do número do NIS (Número de Identificação Social).

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2,5 milhões de famílias estão na regra de proteção em fevereiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também