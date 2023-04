Mais de 3 mil famílias podem perder 'Bolsa Família' na Capital

Campo Grande tem 60.284 famílias que recebem o benefício do Programa Bolsa Família. O valor mensal é de R$ 41,5 milhões, com média de R$ 689,28 por família. Porém, de acordo com a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) da Capital, 3.782 podem perder o benefício. Os dados foram divulgados pelo Governo Federal recentemente.

Para ter direito ao benefício do novo Bolsa Família, relançado em 2023 para substituir o antigo Auxílio Brasil, a família deve ter renda de até R$ 218 por pessoa. Para quem teve os recursos bloqueados, o motivo pode ser consultado no aplicativo do Bolsa Família ou no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de onde mora.

Caso o bloqueio seja decorrente de averiguação cadastral, é necessário atualizar as informações no CadÚnico. O beneficiário deve declarar todas as informações corretamente e aguardar nova análise do Governo Federal.

Vale destacar que a omissão de renda ou membros pode bloquear o benefício e até mesmo impedir o acesso das famílias ao programa.

Números de MS

Mato Grosso do Sul tem mais de 206.893 famílias contempladas pelo novo Bolsa Família em março. A média Estadual é de R$ 693,35. Esse é o maior valor na história do programa de transferência de renda do Governo Federal para o Estado. Ao todo, R$ 142,7 milhões foram repassados.

Além da Capital, os municípios de Dourados (13.378), Corumbá (9.271), Ponta Porã (8.684) e Três Lagoas (7.792) são os que concentram a maior parte dos beneficiários.

A base de dados do último mês registra que 17,2 milhões (81,2%) de famílias do programa têm como responsável uma mulher. No Estado, são 178 mil beneficiárias com essa característica. Isso representa 86% do total, valor acima da média nacional.

