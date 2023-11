Mais de R$ 7 bilhões esquecidos ainda não foram sacados

Dos R$ 12,49 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC), somente R$ 5,16 bilhões foram sacados, deixando um total de R$ 7,33 bilhões em recursos ainda não resgatados.

As estatísticas do SVR foram divulgadas nesta quarta-feira (8) pelo BC, e contém dados até o fim de agosto, já que são divulgadas com dois meses de defasagem.

Até o fim de setembro deste ano, um total de 16.548.665 correntistas haviam resgatado valores, o que representa somente 28,65% do total de 57.764.704 correntistas incluídos na lista desde o início do programa, em fevereiro de 2022.

