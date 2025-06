Mamão cai de preço em MS, mas frio encarece quiabo e abobrinha

O mamão Havaí está mais barato na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Nesta semana, a caixa de 10 kg da fruta está sendo vendida por R$ 65,00, após uma queda de 13,33% no valor.

A redução é explicada por um aumento pontual na oferta e pela desvalorização dos frutos.

Entre as hortaliças, a cenoura também apresentou recuo nos preços: a caixa de 20 kg está custando R$ 50,00, uma diminuição de 9,09% em relação à semana anterior.

A laranja Pêra Rio e o melão espanhol completam a lista dos produtos com as quedas mais expressivas.

Por outro lado, o frio impactou negativamente algumas culturas, especialmente o quiabo, que teve o maior aumento da semana.

A produção foi afetada pela queda nas temperaturas, o que reduziu a oferta e puxou os preços para cima. A caixa de 15 kg do legume está sendo comercializada por R$ 130,00, um aumento de 18,18%.

A abobrinha verde também foi impactada pelas baixas temperaturas. O preço da caixa de 20 kg subiu de R$ 110,00 para R$ 130,00, refletindo a menor disponibilidade no mercado.

A variação de preços acompanha as oscilações sazonais e climáticas típicas do período de outono, influenciando diretamente na oferta de frutas e hortaliças no Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também