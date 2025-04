Mandioca se consolida como principal produto comercializado no Ceasa de MS

A mandioca se consolidou de vez como o principal produto comercializado no Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), entre os alimentos cultivados.

Para garantir esse lugar, o produto teve 6,3 mil toneladas de comercializações nas centrais, sendo que 5,2 mil toneladas foram produzidas em Mato Grosso do Sul, o equivalente a 82,5%.

Onze cidades foram responsáveis por essa produção, com destaque para Sidrolândia (3,4 mil toneladas), Jaraguari (1,2 mil toneladas) e Terenos (438 toneladas).

Também conhecida como aipim ou macaxeira, a mandioca é um tubérculo tipicamente brasileiro, base da alimentação de várias comunidades tradicionais e com espaço cativo na gastronomia. Versátil, a mandioca é utilizada em farinhas, bolos, purês ou simplesmente cozida, como acompanhamento. Mato Grosso do Sul também é referência na produção da fécula de mandioca.

Em 2022, o Estado chegou a liderar as exportações do produto no país, registrando o primeiro lugar com 23 mil toneladas e US$ 17 milhões em receita. Em 2023, Mato Grosso do Sul ocupou a segunda posição, conforme a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

