Mato Grosso do Sul está entre os líderes da inadimplência no país

O endividamento continua pressionando as famílias brasileiras, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o crédito especialmente cartão e empréstimos, permanece como o principal responsável pelo avanço da inadimplência no país, fenômeno que também aparece com força nos dados mais recentes da Serasa, referentes a setembro.



No mapa nacional da Serasa, 48,47% da população brasileira está inadimplente, índice que confirma quase metade do país com alguma conta em atraso. O levantamento mostra que o crédito bancário e o cartão lideram o motivo das dívidas: representam 27% das pendências em setembro, proporção quase idêntica à registrada em agosto (27,3%). Em seguida, surgem as dívidas financeiras (19,9%) e contas básicas, como água, luz e gás, que somam 21,3%.



O peso do crédito também se reflete no ranking dos estados com maior índice de inadimplentes. Mato Grosso do Sul aparece entre os cinco mais endividados do Brasil, com 56,39% da população inadimplente, atrás apenas de Amapá, Distrito Federal, Amazonas e Rio de Janeiro. O índice sul-mato-grossense supera com folga a média nacional (48,47%), e demonstra como o crédito tem sido usado como alternativa para fechar o mês — mas, ao mesmo tempo, empurra as famílias para situações de atraso e renegociação

