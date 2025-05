Consumidores de MS terão dia livre de impostos em 29 de maio

No próximo dia 29 de maio, Mato Grosso do Sul será palco da 7ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), uma das maiores campanhas de conscientização tributária do país.

Promovido pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), o evento busca alertar a população sobre os impactos da elevada carga tributária brasileira, que afeta diretamente o poder de compra da população, freia o desenvolvimento das empresas e oferece baixo retorno em serviços públicos essenciais.

A ação integra o movimento nacional liderado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e é realizada simultaneamente em diversas cidades do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a mobilização vem crescendo a cada ano.

Em 2024, mais de 700 empresas aderiram à campanha em todo o estado, incluindo grandes redes varejistas e shoppings centers. Em alguns casos, os lojistas registraram aumento de até 70% nas vendas durante o DLI.

Durante a ação, produtos e serviços são vendidos sem a incidência de impostos, com os descontos sendo viabilizados pelos próprios empresários. A ideia é mostrar de forma prática o peso dos tributos embutidos nos preços, muitas vezes despercebidos pelos consumidores.

Mais do que uma promoção comercial, o DLI é um manifesto por transparência fiscal, justiça tributária e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Além disso, a FCDL-MS também promove a distribuição de cartilhas informativas em escolas e realiza atividades voltadas ao público jovem, contando com a participação do mascote “Impostossauro”, criado para ilustrar de maneira lúdica a carga de impostos suportada diariamente pelos cidadãos.

Para a edição de 2025, a federação pretende ampliar ainda mais o alcance do evento e convida empresas de todos os portes a participarem, oferecendo ao menos um produto ou serviço com isenção total de tributos no dia 29 de maio.

Os lojistas participantes recebem kits promocionais com materiais para a sinalização das lojas e divulgação nas redes sociais.

