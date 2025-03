Mato Grosso do Sul registra saldo recorde de empregos formais em fevereiro de 2025

Mato Grosso do Sul alcançou um saldo positivo de 8.333 empregos formais em fevereiro de 2025, o melhor resultado para o mês desde o início da nova série histórica do Novo CAGED (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados), em 2020.

Os dados foram divulgados na última sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego e estão na Carta de Conjuntura do Trabalho e Emprego, elaborada pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O saldo positivo reflete as 41.338 admissões e 33.005 desligamentos registrados ao longo do mês. De acordo com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, a retomada das contratações na indústria da celulose, impulsionada pela construção da fábrica de Inocência, e o aumento da demanda por mão de obra no setor de serviços foram determinantes para o crescimento.

O resultado de fevereiro de 2025 é 39,6% superior ao mesmo mês de 2024, quando foram registradas 5.969 novas vagas. O melhor saldo para o período, até então, havia ocorrido em 2021, com 8.122 contratações.

Setores que mais geraram empregos

O setor de serviços liderou a criação de novas vagas, com 3.661 contratações em fevereiro. Na sequência, aparecem:

Agropecuária: 1.822 novas vagas

Indústria: 1.179 novas vagas

Construção civil: 855 novas vagas

Comércio: 816 novos postos de trabalho

Municípios com maior saldo de empregos

Campo Grande registrou o maior crescimento, com 2.624 vagas geradas, seguida por:

Inocência: 535 novas vagas

Dourados: 526 novas vagas

Por outro lado, alguns municípios apresentaram queda no saldo de empregos:

Deodápolis: -24 postos fechados

Nova Andradina: -11 postos fechados

Glória de Dourados: -9 postos fechados

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também